Kanal D'nin fenomen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı gündemden düşmüyor. Dizinin akıbeti ile ilgili olarak izleyiciler bugün de, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu ve ne zaman ekranlara dönecek aramaları yapıyor. İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...