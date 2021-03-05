Arka Sokaklar dizisinde Cemal'in akıbeti merak konusu oldu. Dizinin bu akşamki bölümünde vurulan Cemal'in ölüp ölmeyeceği oldukça araştırılıyor...
ARKA SOKAKLAR CEMAL ÖLECEK Mİ?
Cuma akşamlarının sevilen dizis Arka Sokaklar'ın yeni bölüme Cemal'in vurulma sahnesi damga vuruyor. Arka Sokaklar Cemal'in ölüp ölmediği henüz belli değil. Yeni bölümde Cemal'in son durumu belli olacak.
YİĞİTCAN ERGİN KİMDİR?
Yiğitcan Ergin, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Racon Ailem İçin isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde rol almıştır.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Yiğitcan Ergin, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Oğlak burcudur.
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