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        Arka Sokaklar'dan izleyicisine müjdeli haber! Tarih netleşti!

        Kanal D ekranlarının uzun süredir devam eden dizisi Arka Sokaklar bir süredir izleyici karşısına çıkmıyordu. 17 sezondur devam eden diziyle ilgili sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 17:21
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        Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Gaye Gürsel ve Kerimhan Duman gibi oyuncuların başrol olduğu Arka Sokaklar dizisi hakkında izleyicilerini sevindirecek bir haber geldi. 17 sezondur devam eden dizi hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.

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        17 sezondur izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar, bir süredir ekr anda değildi. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran ünlü oyuncu Zafer Ergin, dizinin final bölümünün çekilmeden bitirildiğini duyurmuştu. Son olarak seyirciyi sevindirecek haber geldi.

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        TARİH NETLEŞTİ

        Gelen bilgilere göre Arka Sokaklar dizisinin çekimleri için ağustos ayında sete çıkılacak. Dizi kendi gününde yani Cuma günleri yayınlanmaya devam edecek.

         

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        17 sezondur Rıza Baba karakterini canlandıran oyuncu Zafer Ergin menajeriyle bularak  "Eski hikâyenin yeni başlangıcı için, Hasan kardeşimle beraberiz…." mesajıyla Arka Sokaklar dizisinin ekibinde yer alacağını duyurmuştu.

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