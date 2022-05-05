Arkadaşı küfretti diye öldürdü 0:00 / 0:00

İHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde İbrahim Cevher (58), birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Olay, Ceyhan Sanayi Sitesi 1. Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre 58 yaşındaki İbrahim Cevher, bir atölyede arkadaşı ile alkol aldığı sırada göğsünden ve vücudunun çeşitli yerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İbrahim Cevher’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntüleri ve yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli H.Ç.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadede, İbrahim Cevher'in içki içtikleri sırada kendisine küfrettiğini, tartıştıklarını ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.