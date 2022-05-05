Arkadaşı küfretti diye öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşı küfretti diye öldürdü
ABONE OL

Adana'da arkadaşı küfretti diye bıçakla öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, birlikte alkol alan iki arkadaşın tartışması cinayetle bitti. 58 yaşındaki İbrahim Cevher, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Arkadaşı küfretti diye öldürdü
Arkadaşı küfretti diye öldürdü
0:00 / 0:00
İHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde İbrahim Cevher (58), birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Olay, Ceyhan Sanayi Sitesi 1. Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre 58 yaşındaki İbrahim Cevher, bir atölyede arkadaşı ile alkol aldığı sırada göğsünden ve vücudunun çeşitli yerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İbrahim Cevher’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntüleri ve yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli H.Ç.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadede, İbrahim Cevher'in içki içtikleri sırada kendisine küfrettiğini, tartıştıklarını ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hıdırellezde neler yapılır, ritüelleri ve gelenekleri neler? Hıdrellez Bayramı (Günü) nedir, ne demek?
GÜNDEM Hıdırellez ritüelleri!
Hıdırellezde gül ağacının altına dilek gömmek nasıl yapılır? Hıdrellezde gül ağacının altına dilek ne zaman ve nasıl gömülür?
GÜNDEM Hıdırellezin en ünlü geleneği bu!
Hıdırellez dilek duası nasıl okunur? Hıdrellez nasıl dilek tutulur? İşte hıdrellez günü duası okunuşu ve niyeti
GÜNDEM Hıdırellez dilek duası nedir?
Son dakika: Çiğköftecide dehşet! Çocukları darbedip bodruma kilitledi
GÜNDEM Çiğköftecide dehşet! Çocukları darbedip bodruma ...
Bayram tatili 9 gün oldu mu ve ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, 5-6 Mayıs ile birleşti mi ve bayram tatili hangi gün bitiyor?
GÜNDEM Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı?
Bugün okul var mı, 5-6 Mayıs okullar tatil mi? MEB'den açıklama geldi: Perşembe ve Cuma okullarda ders olacak mı? Okullar tatil mi ve bayram tatili 9 güne uzadı mı?
GÜNDEM bugün okul var mı? Gözler MEB'de!
Son dakika: 7 bin liralık borç meselesi kardeş cinayetine sebep oldu! - Haberler
GÜNDEM Kardeş katliamında şoke eden olay!
Antalya'da şüpheli ölüm! Norveçli kadın sahilde cansız bulundu... - Güncel haberler
GÜNDEM Norveçli kadının cansız bedeni sahilde bulundu
Son dakika: Trabzonsporlu taraftarın vasiyetini Fenerbahçeli arkadaşı yerine getirdi! - Haberler
GÜNDEM Fenerbahçeli arkadaşından istemişti! Vasiyet!
Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sarı kod verildi ve... - Haberler
GÜNDEM 18 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak yağış ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.