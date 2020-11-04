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AA

Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi Etibank Caddesi'nde yoluna devam etmek için araçların geçişini bekleyen M.K. (19),bir süre sonra arka cebindeki telefonun yerinde olmadığını fark etti.

Telefonunun çalındığından şüphelenen genç kadın, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, telefonun M.K. kaldırımda beklediği sırada bir kadın tarafından yankesicilik yapılarak çalındığını, elinde çok sayıda poşet bulunan başka bir kadının ise perdeleme yaparak onun çevredekilerce görünmemesini sağladığı belirledi.

Çaldığı telefonla yakalanan ve yankesicilik ile hırsızlık suçlarından kaydı bulunan N.H. (29),emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, perdeleme yapan kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Telefonu çaldıktan sonra ayrı yönlere yürüdüler

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kayıtlarında, N.H'nin durakta bekleyen M.K'nin cebinden cep telefonunu titiz bir şekilde aldığı görülüyor.

Diğer kadının ise olayın başkaları tarafından görünmemesi için N.H'nin önünde perdeleme yapması ve ikilinin hırsızlığın ardından ayrı yönlere yürüyerek izlerini kaybettirmesi de görüntülerde yer aldı.