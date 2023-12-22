Ev arkadaşı dehşeti: Başından vurdu
İstanbul'da, aynı evde yaşadıkları belirtilen iki arkadaşın tartışması feci bitti. Olayda arkadaşı tarafından başından vurulan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da bir kişi, ev arkadaşı ile aralarında çıkan tartışmada başından vuruldu.
Olay, Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir evde geçen günlerde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisindeki bir kişi, tartıştığı Y.T. isimli ev arkadaşını başından vurdu.
Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.