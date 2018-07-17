Evinde saklanıp beklemeye başlamıştı

Edinilen bilgiye göre; Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir restoranda alkol alan 41 yaşındaki Mürüt Demir ve 42 yaşındaki Savaş Y. beraber kaldıkları eve yürümeye başladılar. Yol üzerinde 2 arkadaş henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Savaş Y., üzerindeki silahla Mürüt Demir’i başından vurdu. Tek kurşunla ağır yaralanan Mürüt Demir olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KEMARASINA YAKALANDI

İHA'nın haberine göre, olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde elinde silahıyla koşarak uzaklaşan şahsı tespit ettiler. Evine gidip saklanan cinayet şüphelisi Savaş Y., yapılan ilk sorgulamada cinayeti kabul etmedi.



Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, dedektif gibi iz sürerek suç aleti silaha ulaştılar. Polis, olay yerine yakın bir ağacın yanına gömülen silahı buldu. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.