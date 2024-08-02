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        Haberler Gündem Arkadaşını öldürmüştü! Tutuklandı - Güncel haberler

        Arkadaşını öldürmüştü! Tutuklandı

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, arkadaşı Osman Şahin'i evinde tüfekle öldüren S.D., polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:56 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:56
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        Arkadaşını öldürmüştü! Tutuklandı
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        Olay, 31 Temmuz 01.00 sıralarında, Goncalar Mahallesi 6010/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Giriş katındaki dairede yaşayan Osman Şahin, evinde göğsünden vuruldu.

        Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Osman Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi için çalışma yaptı. Katil zanlısının S.D. (47) olduğu, arkadaşı Osman Şahin'i alkol aldığı sırada çıkan tartışmada tüfekle göğsünden vurarak öldürüp, kaçtığı belirlendi. Polis, S.D.'nin motosiklet ile kaçıp, ardından bir taksiye binerek mahalleden uzaklaştığı görüntüler ile bir süre önce Osman Şahin ile bir marketten alışveriş yaptıkları güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı.

        S.D., polis ekiplerince Konak ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.D. tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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