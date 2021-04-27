Arkadaşını pompalı tüfekle kazara vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Nisan'da merkez Yüreğir ilçesinde bir evde pompalı tüfekle kazara vurulduğu öne sürülen Emre Korkmaz'ın (25) ölümüyle ilgili tetiği çektiği iddia edilen ve olaydan sonra kaçan maktulün arkadaşı İ.U'yu (22) yakaladı.

Şüpheli İ.U'nun emniyetteki ifadesinde, kapının arkasında gördüğü pompalı tüfeği aldığını, silahın boş olduğunu düşünerek tetiğe bastığını ve bu sırada arkadaşının vurulduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, olayın gerçekleştiği evin sahibi Y.S. (19) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre Korkmaz ve İ.U, 25 Nisan'da arkadaşları Y.S'nin Akıncılar Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Arkadaşlar arasındaki şakalaşma sırasında pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu Korkmaz'ın vurularak hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Polis, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği evde oturan arkadaşı Y.S'yi ifadesinin alınması için emniyete götürmüş, olayın ardından evden ayrıldığı öğrenilen İ.U'nun yakalanması için çalışma başlatmıştı.