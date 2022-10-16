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Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşını vurdu, "yanlışlıkla" dedi
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Arkadaşını sırtından vurdu, "yanlışlıkla" dedi

Adana'da düğünden çıkan Mustafa İşlek, ormana beraber içki içmeye gittiği Emirhan Ciylan'ı, tabancayla sırtından vurdu. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyleyen İşlek tutuklandı. Ciylan'ın ise hayati tehlikesi sürüyor

Arkadaşını vurdu,
Arkadaşını vurdu, "yanlışlıkla" dedi
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DHA

Adana'da Mustafa İşlek (34), arkadaşı Emirhan Ciylan'ı (20) tabancayla sırtından vurdu.

Olay, 12 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden çıkan Emirhan Ciylan, arkadaşı Mustafa İşlek ile birlikte içki içmek için ormana gitti. Bir süre sonra İşlek, belinden çıkardığı tabancayı Ciylan'a gösterip, havaya rastgele ateş etti.

"YARALANDIĞIMI SONRADAN FARK ETTİM"

Silahtan çıkan kurşunlardan biri, Ciylan'ın sırtına isabet etti. İşlek'in ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ciylan'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Ciylan, ilk ifadesinde, "Göl kenarında oturduğum sırada sırtımda bir yanma hissettim. Yaralandığımı sonradan fark ettim. Kimin ateş ettiğini bilmiyorum" dedi.

İLK İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Polis, şüpheli olarak İşlek'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen İşlek, sorgusunda Ciylan'ı yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa İşlek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Ciylan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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