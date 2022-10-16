Arkadaşını vurdu, "yanlışlıkla" dedi 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da Mustafa İşlek (34), arkadaşı Emirhan Ciylan'ı (20) tabancayla sırtından vurdu. Olay, 12 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden çıkan Emirhan Ciylan, arkadaşı Mustafa İşlek ile birlikte içki içmek için ormana gitti. Bir süre sonra İşlek, belinden çıkardığı tabancayı Ciylan'a gösterip, havaya rastgele ateş etti.

"YARALANDIĞIMI SONRADAN FARK ETTİM" Silahtan çıkan kurşunlardan biri, Ciylan'ın sırtına isabet etti. İşlek'in ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ciylan'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Ciylan, ilk ifadesinde, "Göl kenarında oturduğum sırada sırtımda bir yanma hissettim. Yaralandığımı sonradan fark ettim. Kimin ateş ettiğini bilmiyorum" dedi.