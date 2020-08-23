Arkadaşının annesi için karaciğer dokusu bağışladı

AA

Artvin merkez Çarşı Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk annesi Demirtaş, yaklaşık 10 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Doktorlar, sağlık sorunları artan 67 yaşındaki kadının organ nakli olmasına karar verdi. Aile fertlerinin dokusu uymayınca, Demirtaş, organ nakil bekleme listesine alındı.

Fatma Demirtaş'ın oğlu Gökhan Demirtaş, annesinin karaciğer nakli olması gerektiğini çevresindekilere duyurdu. Durumu öğrenen Gökhan Demirtaş'ın arkadaşı Emrah Yelkenci'nin bağışçı olmak istemesi üzerine, gerekli tahliller yaptırıldı. Tahliller sonucunda dokuların uyuştuğu ve Yelkenci'nin bağışçı olabileceği belirlendi.

Antalya'daki özel hastanede bir hafta önce Emrah Yelkenci'den alınan karaciğer dokusu, yaklaşık 6 saat süren operasyonla Fatma Demirtaş'a nakledildi.

- "Emrah, canından bir parçayı hiç tanımadığı birine verecek kadar iyi kalpli bir insan"

Hastanedeki tedavisi süren Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığının zaman içerisinde ilerlediğini ve zor dönemler yaşadığını söyledi.

Emrah Yelkenci'nin, oğlunun arkadaşı olduğunu belirten Demirtaş, Yelkenci'yi nakil öncesinde tanımadığını ifade etti.

Demirtaş, hiç tanımadığı birine organ bağışlayan Yelkenci'ye teşekkür ederek, onun verdiği doku sayesinde eski sağlığına kavuşacağına inandığı vurguladı.

Yıllarca hastalıkla mücadele ettiğini anlatan Demirtaş, "Çok ağrılarım oldu. Tedavi için hastaneleri, doktorları dolaştım. Bir gün iyi olup sağlığıma kavuşacağıma olan inancımı hiç yitirmedim. Çok şükür oğlum Gökhan'ın arkadaşı bana karaciğerinden parça verdi. Emrah, canından bir parçayı hiç tanımadığı birine verecek kadar iyi kalpli bir insan." dedi.

Demirtaş, kendisine yeniden hayat veren Emrah Yelkenci'ye teşekkür ederek, onun kadar iyi bir arkadaşa sahip olan oğlu ile de gurur duyduğunu aktardı.

"Artık Emrah da benim oğlum oldu." ifadesini kullanan Fatma Demirtaş, "Hayatım boyunca Emrah oğluma dua edeceğim. Rabb'im kendisinden razı olsun, beni yaşama bağladı. Ülkemizde böyle duyarlı ve iyi kalpli insanlar da var." diye konuştu.

- "Arkadaşımın annesinin hayata bağlanmasına vesile olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum"

Emrah Yelkenci ise karaciğerinden doku vererek bir anneyi yeniden hayata bağlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Gökhan Demirtaş'ın, sevdiği bir arkadaşı olduğunu belirten Yelkenci, annesinin yıllardır karaciğer nakli olmayı beklediğini öğrenince durumu eşiyle paylaştığını aktardı.

Kendisi ile eşinin de bağışçı olmak istediğini aileye ilettiklerini ve gerekli tahlilleri yaptırdıklarını anlatan bir çocuk babası Yelkenci, eşinin şeker hastalığı dolayısıyla bağışçı olamadığını ifade etti.

Yelkenci, doku uyumunun tespitinin ardından başarılı bir operasyon geçirdiklerini dile getirerek, "Bir anneyi, canımdan verdiğim parçayla yeniden yaşama bağladığım için dünyanın en mutlu insanı benim. Arkadaşımın annesinin hayata bağlanmasına vesile olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum." dedi.

Gökhan Demirtaş ise annesi için bağışçı olan arkadaşı Emrah Yelkenci'ye teşekkür ederek, ömür boyu, yaptığı iyiliği unutmayacaklarını kaydetti.