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Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşının kestiği ağaç üzerine düşen işçi öldü
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Arkadaşının kestiği ağaç üzerine düştü! Yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu şahıs, yine Afganistan uyruklu başka bir çalışanın kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Ağacı kesen Afganistan uyruklu çalışan ile bölgede ağaç kesim işini üstlenen firma yetkilisi gözaltına alındı

Arkadaşının kestiği ağaç üzerine düşen işçi öldü
Arkadaşının kestiği ağaç üzerine düşen işçi öldü
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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu genç, yine Afganistan uyruklu başka bir çalışanın kestiği ağacın altında can verdi.

Sırtköy Mahallesi'nde bulunan Kartallık Yangın Gözetleme Kulesi yakınlarında orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Iraz Mehmet (26), Halid Rahmani'nin ağaç motoruyla kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle başına aldığı darbe sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdi.

Iraz Mehmet'in cenazesi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Afganistan uyruklu Halid Rahmani ve bölgede ağaç kesim işini üstlenen firma yetkilisi jandarma tarafından gözaltına alındı.

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