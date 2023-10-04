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        Haberler Gündem 3. Sayfa Domuz avına çıkmışlardı! Arkadaşlardan biri hayatını kaybetti! - Haberler

        Domuz avında arkadaşının vurduğu genç hayatını kaybetti

        Burdur'da arkadaşların domuz avı feci bitti. İbrahim Coşar, av sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:38
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        Arkadaşların domuz avı feci bitti
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        Burdur'un Çeltikçi ilçesi Cebiş köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İbrahim Coşar (30) ve arkadaşı B.K. (25) domuz avına gitti.

        Av sırasında birbirinden ayrılan arkadaşlar, domuz sürüsünü beklemeye başladı. Bu sırada B.K., iddiaya göre, arazide duyduğu sesin geldiği yöne av tüfeği ile ateş etti. B.K., ateş ettiği noktayı kontrole gittiğinde arkadaşı İbrahim Coşar'ı kanlar içinde buldu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        B.K.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde İbrahim Coşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. B.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        İbrahim Coşar'ın cansız bedeni, olay yerin inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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