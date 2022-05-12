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Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşların konser keyfi kanlı bitti!
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Gece kulübü çıkışı kavga ettiği arkadaşı bıçakla öldürdü

Osmaniye'den Adana'ya konsere gelen arkadaşların kavgası cinayetle sonlandı. Gece kulübündeki konserin çıkışında Mehmet Yıldız (21), mekana birlikte geldiği arkadaşı M.G. arasında çıkan kavgada bıçaklandı. Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Arkadaşların konser keyfi kanlı bitti!
Arkadaşların konser keyfi kanlı bitti!
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DHA

Adana'da, bir gece kulübündeki konserin çıkışında Mehmet Yıldız (21), mekana birlikte geldiği arkadaşı M.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yıldız, iddiaya göre M.G.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla konser için Osmaniye'den Adana'daki bir gece kulübüne geldi.

KONSER ÇIKIŞI KAVGA ÇIKTI

Konser çıkışı Mehmet Yıldız ve M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında M.G., cebinden çıkarttığı bıçakla Yıldız'ı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Yıldız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Bu sırada olayda kullandığı bıçağı kaldırımdaki çiçeklerin arasına atan M.G., kaçmaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlarca yakalanarak, polise teslim edildi. Hastanede ameliyata alınan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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