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        Haberler Spor Voleybol Arkas, CEV Kupası SVG Lüneburg ile deplasmanda karşılaşacak - Voleybol Haberleri

        Arkas, CEV Kupası SVG Lüneburg ile deplasmanda karşılaşacak

        Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanşında yarın Almanyada SVG Lüneburgla karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:31
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        Arkas, SVG Lüneburg'a konuk oluyor!
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        CEV Kupası yarı final rövanşında Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, yarın Almanya'da SVG Lüneburg'la karşılaşacak.

        Lüneburg kentinde LKH Arenadaki karşılaşma, TSİ 21.00de başlayacak. Karşılaşmada hakem olarak Kıbrıs Rum Kesiminden Christos Maifoshis ile İspanyol Gloria Souto Jimenez görev yapacak.

        İlk maçı 3-0 kazanan Arkas Spor, her türlü galibiyette ve 3-2 mağlup olması durumunda adını finale yazdıracak. Karşılaşmayı ev sahibi ekibin 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise finale yükselecek ekip altın setle belirlenecek.

        Yarı finalin diğer eşleşmesinde ilk müsabakayı 3-0 kaybeden Fenerbahçe Parolapara, 29 Şubat Perşembe günü Polonya ekibi Asseco Resoviayı konuk edecek.

        Bu sezon Avrupadaki 11 maçta tek yenilgisi bulunan Arkas Spor, Avrupa kupalarında 135. maçına çıkacak. İzmir temsilcisi geride kalan 134 maçta 72 galibiyet ve 62 yenilgi yaşadı.

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