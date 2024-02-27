Arkas, CEV Kupası SVG Lüneburg ile deplasmanda karşılaşacak

CEV Kupası yarı final rövanşında Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, yarın Almanya'da SVG Lüneburg'la karşılaşacak.

Lüneburg kentinde LKH Arenadaki karşılaşma, TSİ 21.00de başlayacak. Karşılaşmada hakem olarak Kıbrıs Rum Kesiminden Christos Maifoshis ile İspanyol Gloria Souto Jimenez görev yapacak.

İlk maçı 3-0 kazanan Arkas Spor, her türlü galibiyette ve 3-2 mağlup olması durumunda adını finale yazdıracak. Karşılaşmayı ev sahibi ekibin 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise finale yükselecek ekip altın setle belirlenecek.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ilk müsabakayı 3-0 kaybeden Fenerbahçe Parolapara, 29 Şubat Perşembe günü Polonya ekibi Asseco Resoviayı konuk edecek.

Bu sezon Avrupadaki 11 maçta tek yenilgisi bulunan Arkas Spor, Avrupa kupalarında 135. maçına çıkacak. İzmir temsilcisi geride kalan 134 maçta 72 galibiyet ve 62 yenilgi yaşadı.