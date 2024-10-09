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        Haberler Spor Voleybol Arkas Spor: 1 - Akaa Volley: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Arkas Spor: 1 - Akaa Volley: 3 | MAÇ SONUCU

        Arkas Spor, Erkekler CEV Challenge Cup 32'li final turu ilk maçında İzmir'de konuk ettiği Finlandiya ekibi Akaa Volley'e 3-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da oynanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 22:08 Güncelleme: 09.10.2024 - 22:08
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        Arkas Spor, ilk maçında mağlup!
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        Erkekler CEV Challenge Cup 32’li final turu ilk maçında Arkas Spor, İzmir’de ağırladığı Finlandiya ekibi Akaa Volley’e 3-1 yenildi.

        Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ekim Salı günü Finlandiya’da oynanacak.

        Salon: Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

        Hakemler: Lars Wuhnow (Almanya), Thien Khuc (Belçika)

        Arkas Spor: Carisio, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Franck, Ertuğrul Gazi Metin (Abdülsamet Yalçın, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı)

        Akaa Volley: Taponen, Jasper, Makinen, Tyynismaa, Ivanov, Seppanen (Andersson, Tihumaki, Pozo-Hernandez)

        Setler: 25-23, 21-25, 20-25, 18-25

        Süre: 104 dakika (27, 28, 26, 23)

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