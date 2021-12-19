Arkas Spor: 3 - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 0
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Enis Ali Ay, Bertuğ Öndeş)
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Can Ayvazoğlu, Umut Demir, Andaç Kapan)
Setler: 27-25, 25-19, 25-19
Süre: 80 dakika (32, 25, 23)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
Oynanan diğer maçta ise Altekma, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etti.
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