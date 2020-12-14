Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerVoleybol
ABONE OL

Arkas Spor: 3 - Arhavi Voleybol: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Arkas Spor, Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti

Arkas Spor: 3 - Arhavi Voleybol: 0

Arkas Spor: 3 - Arhavi Voleybol: 0

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz, Winkelmuller, Mirza Lagumdzija (Bravo, Burak Çevik, Efe Mandıracı)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Yasin Akgül (Oğuzhan Altıntaş, Tuna Cengiz İnanç, Seymen Şenyüzlü, Rıdvan Sağlık

Setler: 25-14, 25-16, 25-13

Süre: 61 dakika (20, 22, 19)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-2 mağlup etti
VOLEYBOLKanarya, Karayolları'nı devirdi
Fenerbahçe HDI Sigorta liderliğini sürdürdü
VOLEYBOLFenerbahçe liderliğini sürdürdü
Lider Vakıfbank galibiyet sayısını 20'ye çıkardı
VOLEYBOLVakıfBank'tan 20. galibiyet
Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Solhanspor: 0
VOLEYBOLGalatasaray set vermedi
Eczacıbaşı VitrA: 3 - Dinamo Moskova: 0
VOLEYBOLEczacıbaşı VitrA set vermedi
Lokomotiv Kaliningrad Region: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3
VOLEYBOLEczacıbaşı set vermedi
VakıfBank: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0
VOLEYBOLVakıfBank tutulmuyor!
Dinamo Moskova: 3 - Lokomotiv Kaliningrad Region: 2 MAÇ SONUCU
VOLEYBOLDinamo galibiyetle başladı
VakıfBank: 3 - İlbank: 0 MAÇ SONUCU
VOLEYBOLVakıfBank'tan 18. galibiyet
Arkasspor Avrupa'da koronavirüs nedeniyle hükmen mağlup
VOLEYBOLArkasspor korona nedeniyle hükmen mağlup

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X