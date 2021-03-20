Arkas Spor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Winkelmuller, Efe Mandıracı, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Çağatay Durmaz)
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Berezhko, Ertuğrul Gazi Metin, Torres, Melih Sıratca (Onurcan Çakır, Burutay Subaşı)
Setler: 24-26, 21-25, 27-25, 25-21, 19-17
Süre: 135 dakika (29, 28, 30, 26, 22)
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde setlerde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Arkas Spor adını yarı finale yazdırdı.
Galatasaray HDI Sigorta'da antrenör Nedim Özbay'ın yerine takımın başında Umut Çakır yer aldı.
Arkas Spor, yarı finalde Halkbank-Tokat Belediye Plevne eşleşmesinin galibiyle 29 Mart Pazartesi günü Ankara'daki TVF Başkent Salonu'nda karşılaşacak.
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