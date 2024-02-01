Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 3-2 mağlup oldu
Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 3-2 yenildi.
Giriş: 01.02.2024 - 10:10 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:54
Arkas Spor, Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Melina Merkouri'de oynanan karşılaşmada Olympiakos; 26-24, 21-25, 27-25, 23-25 ve 15-7'lik setlerle galip geldi.
Karşılaşmanın rövanşı, 7 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.