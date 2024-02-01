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        Haberler Spor Voleybol Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 3-2 mağlup oldu - Voleybol Haberleri

        Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 3-2 mağlup oldu

        Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 3-2 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 10:10 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:54
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        Arkas, turu rövanşa bıraktı
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        Arkas Spor, Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

        Melina Merkouri'de oynanan karşılaşmada Olympiakos; 26-24, 21-25, 27-25, 23-25 ve 15-7'lik setlerle galip geldi.

        Karşılaşmanın rövanşı, 7 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.

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