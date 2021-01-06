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Arkeolojik kazıda 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı bulundu

Fransız ve İspanyol arkeologlar tarafından yapılan araştırmada 41 bin yıllık Neandertal çocuğun kalıntılarına ulaşıldı. Araştırmada Neandertal insanların modern insanlar gibi ölülerini gömdüğü ortaya çıktı

Arkeolojik kazıda 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı bulundu
DHA

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ve İspanya'daki Bask Ülkesi Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından ortak yürütülen Ferrassie bölgesindeki arkeoloji çalışmada, 41 bin yıllık olduğu belirlenen iki yaşındaki Neandertal çocuğun modern insanlar gibi gömüldüğü ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Fransız ve İspanyol araştırmacılar, yüksek teknoloji yöntemlerini kullanarak bölgede keşfedilen kalıntıları inceledi.

EN YENİ NEANDERTAL KALINTILARI

Yapılan araştırmada, çocuğun iskeletinde daha önce tanımlanmamış 47 kemiğin tespit edildiği ifade edildi.

Araştırmada ortaya çıkan bir başka detaya göre ise iki yaşındaki Neandertal çocuğun kasti olarak gömüldüğü belirtildi.

Öte yandan yaklaşık 41 bin yaşında olan bu kemik, doğrudan tarihlenen en yeni Neandertal kalıntılarından biri oldu.

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