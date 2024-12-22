Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre kurul, Armada Gıda Ticaret Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olan şirketin hisseleri, 40 liradan satışa sunulacak. Yatırımcılar için önemli bir fırsat sunan Armada Gıda halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu hakkında detaylar gündemde. Peki, Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?