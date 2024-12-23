Armada Gıda Ticaret halka arz oluyor!
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 45 milyon 830 bin lot dağıtmaya hazırlanan firma Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanıyor. 2.19 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip şirket, elde edeceği fonu yatırımların fonlanması ve işletme sermayesi için kullanacak. Peki, Armada Gıda Ticaret ne zaman talep toplamaya başlayacak? İşte, detaylar...
Armada Gıda Ticaret Sanayi halka arz oluyor. 45 milyon 830 bin lotu dağıtmak için 3 gün talep toplayacak firma 'ARMGD' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Armada Gıda'nın halka arzı katılım endeksine uygun olmayacak ve T1-T2 bakiye kullanılmayacak. İşte, Armada Gıda Ticaret Sanayi tüm halka arz detayları...
ARMADA GIDA TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 40 TL olarak belirlendi.
ARMADA GIDA TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma, 25-26-27 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
ARMADA GIDA TİCARET FON KULLANIMI
Yüzde 40-50 Yatırımların fonlanması.
Yüzde 45-50 İşletme sermayesi
ARMADA GIDA TİCARET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firma talep topladıktan sonra borsada işlem görme tarihi açıklanacak.
ARMADA GIDA TİCARET KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 45 milyon 830 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
- 300 Bin katılım ~ 92 Lot (3680 TL).
- 700 Bin katılım ~ 40 Lot (1600 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (1000 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (600 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (480 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (440 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (360 TL).