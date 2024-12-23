Armada Gıda Ticaret Sanayi halka arz oluyor. 45 milyon 830 bin lotu dağıtmak için 3 gün talep toplayacak firma 'ARMGD' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Armada Gıda'nın halka arzı katılım endeksine uygun olmayacak ve T1-T2 bakiye kullanılmayacak. İşte, Armada Gıda Ticaret Sanayi tüm halka arz detayları...