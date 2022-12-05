Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Armağan Çağlayan taburcu oldu: Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış

Akciğer kanserine yakalanan ve tedavi süreci İzmir'de süren Armağan Çağlayan, hastaneden taburcu oldu. Kendisini gayet iyi hissettiğini söyleyen Çağlayan, "Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Tedavi sürecinde hiç korkmadım. Ölmek aklıma hiç gelmedi. Ama acı çekmekten korktum" açıklamasında bulundu

ABONE OL
  • Armağan Çağlayan taburcu oldu: Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış

    Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, İzmir'deki özel bir hastanede devam eden kanser tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Akciğer kanseri olduğunu geçtiğimiz günlerde duyuran ünlü isim, taburcu olmadan önce basın mensuplarının önüne çıkarak açıklamalarda bulundu. Yaşadığı tedavi sürecini anlatan Armağan Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti.
  • Armağan Çağlayan taburcu oldu: Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış

    "6 AY SONRA GELSEM BELKİ FARKLI BİR SENARYO OLACAKTI"

    Açıklamasında erken teşhisin önemine dikkat çeken Armağan Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti. Çağlayan, "Aslında sadece check-upa gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Merda hocanın odasına girdiğimde ‘En korktuğum yere geldim’ dedim. Sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar. Ardından Merda Hoca geçen mart ayında Edremit’te çektirdiğim filme bakmış. 3 mm olan kitle 16 mm'ye çıktığını görünce geri çağırdı. Sonrası bitmek bilmeyen kanser süreci. Bu ekonomik zorluklarda insanlara her yıl check-upa gidin demek belki garip olacak ama imkanı olan herkes yaptırsın. Gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" dedi.
  • Armağan Çağlayan taburcu oldu: Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış

    "ÖLMEKTEN KORKMADIM"

    Ölmekten korkmadığını, acı çekmekten korktuğuna vurgu yapan Çağlayan, "“Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi. Ancak acı çekeceğim diye korktum. Başkasının başına gelince ‘Ölecek’ diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım bile var. Check-upa buraya gelmiştim. Doğru kararın teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim" sözlerine yer verdi.
  • Armağan Çağlayan taburcu oldu: Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış

    DOKTORLARINDAN SİGARA UYARISI

    Armağan Çağlayan'a erken kanser teşhisi koyan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Küçük boyutlu bir kitle tespit ettik. Ayrıntılı inceledik ve sonrasında yolumuzu çizmeye devam ettik. Sağ olsun kendisi de çok uyumlu davrandı ve süreç buralara kadar geldi. Hocalarımızın şifalı ellerinde hem tanı hem de tedavi sürecini tamamlamış olduk" dedi.

    Basın açıklamasında konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Samancılar ise, "Erken tespit edildiğinde ameliyatla akciğer tümörlerine karşı başarılı sonuçlar alınıyor. Merda hocam gerekli işlemleri yaptıktan sonra biz de ameliyat için uygun olabileceği kararını verdik. 5-6 gün kadar önce de kapalı ameliyat yaptık. Olabilecek en iyi sonuçları aldığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra takip olacak. Covid döneminde çok fazla tomografi çekildi. Bu sayede erken evrede çok tümör yakaladık. O yüzden tarama ve check-up programlarının önemi büyük. Armağan bey artık sigarayı bırakacak. Akciğerlerin eski performansını yakalaması biraz süre alacak. Onun için de sigarayı bırakmak şart" ifadelerini kullandı.
  • Armağan Çağlayan taburcu oldu: Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış

    "ARMAĞAN BEY ESKİSİNDEN İYİ OLACAK"

    Basın açıklamasında konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan ise, "En erken evrede akciğer tümörünü yakalamış olduk. Lenf bezleri temizlendi ve kapalı ameliyat yaptık. Çok erken sürede hem ayağa kalktı hem de yaraları daha çabuk iyileşecek. Çok mutlu olduk. Erken olarak bunu tespit etmek çok önemliydi. Aile öyküsü olan 50 yaş üzerinde sigara içenlerin yılda bir kez akciğerlerine baktırması erken teşhis ve sonraki ameliyat süreci açısından oldukça önemli. Armağan Bey sigarayı bırakıp yürüyüşlerini aksatmazsa eskisinden çok daha iyi olarak hayatına devam edecek" sözlerine yer verdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.