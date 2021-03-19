Effie "Armie Hammer Los Angeles'ta bana tecavüz etti, kafamı tekrar tekrar duvara vurup, yüzümü yaraladı. Bu arada kaçmaya çalıştım ama bana izin vermedi. Beni öldüreceğini düşündüm. Sonra bana ne olduğuna aldırmadan çekip, gitti. Tamamen şoke olmuştum ve sevdiğim birinin bana bunu yaptığına inanamıyordum" dedi.

Effie iddia ettiği tecavüz olayının ardından, intiharı düşünmeye başladığını ve daha önce konuşmadığı için büyük bir suçluluk duyduğunu belirtti.