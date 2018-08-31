Arminia Bielefeld - Regensburg rakamlar

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Arminia Bielefeld, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Regensburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:00. 4 puanlı Arminia Bielefeld 12. sırada bulunuyor, Regensburg 4 puana sahip ve 11. sırada. Arminia Bielefeld, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Regensburg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 318 kodlu maçı oynayanlar; Arminia Bielefeld galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Regensburg galibiyet oranı 3.10. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Arminia Bielefeld son haftadaki Eintracht Braunschweig müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Regensburg ise St. Pauli maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Arminia Bielefeld, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Regensburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Regensburg, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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