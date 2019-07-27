Bu yıl ilki düzenlenen "İnvest Prizren Ekonomi Zirvesi" Kosova Cumhuriyeti'nin Prizren şehrinde yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti adına , Bursa'dan kısa adı Rumelisiad olan, Rumelili Sanayici İş İnsanları Derneği'nin katıldığı ekonomi zirvesinde, dernek başkanı Ömer Kumova ile Arnavutluk Cumhuriyeti Diaspora Bakanı Pandeli Majko bir araya geldi.

Görüşmede Bakan Majko, Arnavutluk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin yakın ve özel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Bursa'da çok sayıda firma ve girişimci işadamları bulunuyor, hepsine kapılarımız açık, yatırım için her türlü kolaylığı sağlarız"dedi

Başkan Kumova'da, iki devlet arasında ekonomik ve kültürel bağların daha da güçlenmesinde birlikte çalışmak için kararlı olduğunu ifade etti.

Rumelisiad heyeti, zirvenin ardından Tc. Prizren Başkonsolosu Eylem Altunkaya ve Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka'yı makamında ziyaret ederek, Kosova'ya yapılacak yatırımlar için destek sözü aldı.