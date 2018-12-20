Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gösterilere müdahale sırasında ellerinden yaralanan ve parmağı kopan kadın polis, Türk hekimlerin literatürde bulunmayan çok farklı bir teknikle yaptıkları ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.
AA'nın haberine göre; Tiran'da inşa edilen Büyük Çevre Yolu Projesi'ne karşı düzenlenen protestoda çıkan arbedede ellerinden yaralanan 26 yaşındaki kadın polis İna Nuka, tedavi için Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Baş parmağı kopan ve diğer parmaklarından da yaralanan Nuka'ya, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü başkanlığındaki cerrahi ekip tarafından özel bir tedavi yöntemi uygulandı. Nuka'ya, leğen kemiği ve kolundan alınan parça ile oluşturulan parmak nakledildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, hastanın, eline patlayıcı madde isabet etmesi sonucu baş parmağını ve diğer parmak uçlarını kaybettiğini söyledi.
Prof. Dr. Ünlü, bu durumlarda hastaların ayağının baş ve ikinci parmağı alınarak mikro cerrahi yöntemiyle yeni bir parmak oluşturulduğunu aktararak, "Kendi kliniğimizde de başarıyla uygulanan bir yöntemdir. Bunun gibi farklı teknikleri hastamıza önerdik. Hastamız ayak baş parmağını hiçbir şekilde kaybetmek istemediğini söyledi.
Psikolojisi de çok hassastı. Hastaya yardımcı olmak istedik" dedi.
"LİTERATÜRDE BULUNMAYAN FARKLI BİR TEKNİK GELİŞTİRDİK"
Arnavut kadın polis İna Nuka'ya yapılacak parmak operasyonuna ilişkin plastik cerrahi konseyi ile durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:"Şu ana kadar literatürde bulunmayan çok farklı bir teknik geliştirdik. İki farklı kompozit flepi aynı anda kullanarak hastaya baş parmağı oluşturduk. Yaptığımız ameliyat çok başarılı geçti. Karnın alt bölgesindeki kemikten ve koldan parça alarak ikisini kombine ettik ve daha önce uygulanmayan bir yöntemle de hem hastanın isteğine karşılık verdik hem de hastanın vücudunda herhangi bir şekilde bir eksiklik oluşturmadık. Uyguladığımız yöntemi daha da geliştireceğiz."Operasyon sonrası hastanın parmaklarını oynatmaya başladığını bildiren Prof. Dr. Ünlü, "Parmak uçlarında oluşan yaralara da yaptığımız operasyonlar başarılı geçti. Hastamız, elini kullanmaya başladı. Literatüre baktığımızda böyle bir uygulama yok. Daha önce parça parça yapılmış. Yöntemin adı henüz yok. Adını biz koyacağız. İki farklı filepi birleştirerek baş parmak oluşturuyoruz. Bunu yaparken de vücutta herhangi bir şekilde bir rahatsızlık ve bir eksiklik yaratmıyoruz. Hastanın kendi dokusunu kullanarak, hastaya zarar vermeden yapılan bir yöntem olarak ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.Ünlü, hastanın doku nakline gerek kalmadan tamamen kendi dokularıyla yaklaşık 4 saat süren operasyonla sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
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