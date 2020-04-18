Arnavutköy'de bir markete EYP atıldı - İSTANBUL

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir markete gece yarısı yüzleri maskeli iki kişi tarafından EYP atıldı.İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, marketin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.EYP'nin patlaması sonucu marketin camları kırıldı.Polis ekipleri olaydan sonra kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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