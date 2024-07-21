Arnavutköy'de denize giren genç boğuldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde bulunan Yeniköy sahilinde yüksek dalga boyuna aldırış etmeden denize giren 2 kişi bir müddet sonra suda gözden kayboldu. Cankurtaranlar durumu fark ederek denize atladı.

Sahile çıkartılan gençlere sahilde bir müddet kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan gençlerden Ahmet Yasin Kaygısız (18) hayatını kaybederken, İbrahim Polat’ın ise bilincinin kapalı olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gençlere denizden çıkartıldıktan sonra yapılan ilk müdahale anları ve ambulansa taşınmaları cep telefonu ile görüntülendi.