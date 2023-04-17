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AA

Arnavutköy'de, karşı şeride geçtikten sonra 2 araca çarpan lüks otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzeri Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkisinde seyir halindeki lüks otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Diğer istikametteki taksi ile otomobile çarpan araç, taşıtların kullandığı üst geçidin altındaki beton duvara çarpıp durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken sağlık ekipleri lüks araçta bulunan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.