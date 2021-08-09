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Haberler Gündem 3. Sayfa Arnavutköy'de kayıp 3 kız çocuğu aranıyor
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Arnavutköy'de kayıp 3 kız çocuğu polis ekiplerince aranıyor

İstanbul'un ilçesi Arnavutköy'de, 15 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş ile 11 yaşındaki kız çocuğundan dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamıyor. Polisin, 3 kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor

Arnavutköy'de kayıp 3 kız çocuğu aranıyor
AA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, haber alınamayan 3 kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Hadımköy 2. Etap TOKİ Konutları'nda oturan 15 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş ile 11 yaşındaki kız çocuğu, dün akşam saatlerinde piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden çıktı. Daha sonra çocuklarının eve gelmemeleri üzerine aramaya çıkan aileler, durumu polise bildirdi.

EVDEN KAÇTIKLARI BELİRLENDİ

Polis ekiplerince yapılan incelemede, sırt çantalarına kıyafet koyan ve cep telefonlarını yanlarına almayan çocukların evden kaçtıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekiplerin kayıp olan çocukları arama çalışması sürüyor.


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