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Arnavutköy'de kuzenlerin kavgasında kan döküldü: 1 ölü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde teyze çocuğu iki kuzen arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kuzeni R.Ç. tarafından bıçaklanan evli ve iki çocuk babası Esat Demir hayatını kaybetti

Arnavutköy'de kuzenlerin kavgasında kan döküldü: 1 ölü
Teyze çocuklarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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DHA

Arnavutköy ilçesinde teyze çocukları olduğu belirtilen Esat Demir ve R.Ç'nin kavgası cinayetle sonlandı. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Esat Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Atatürk Mahallesi Baltacı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bulunduğu sokakta, aralarında tartışma çıkan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Esat Demir, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.

Esat Demir
Esat Demir

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Demir'i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. DHA'nın haberine göre; evli ve iki çocuk babası Esat Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.Ç'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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