Arnavutköy'de ormana hafriyat döktü

Arnavutköy'de ormana hafriyat döken kamyon görüntülendi
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alana hafriyat döken kamyon, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Giriş: 07.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:55
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi ormanlık alana hafriyat döküldü.
İlçenin Bolluca Mahallesi'ndeki orman yolu kenarına gelen bir kamyon, ormanlık alana hafriyat döktü. Hafriyat kamyonu, olay yerinde bulunan bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ormana kacak hafriyat döken kamyon, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.
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