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        Haberler Gündem Güncel Arnavutköy'de ormana hafriyat döktü | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de ormana hafriyat döken kamyon görüntülendi

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alana hafriyat döken kamyon, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:55
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        Arnavutköy'de ormana hafriyat döktü
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        İstanbul'un Arnavutköy ilçesi ormanlık alana hafriyat döküldü.

        İlçenin Bolluca Mahallesi'ndeki orman yolu kenarına gelen bir kamyon, ormanlık alana hafriyat döktü. Hafriyat kamyonu, olay yerinde bulunan bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ormana kacak hafriyat döken kamyon, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

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