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        Haberler Gündem İstanbul Arnavutköy'de otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı

        Arnavutköy'de otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:11 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:11
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        Arnavutköy'de kaza: 4 yaralı
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        Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeler mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen Adem T. idaresindeki otomobil ile Selami Ç. yönetimindeki TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurduktan sonra durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan 1'i bebek 4 yaralı, itfaiye görevlilerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, tırın ön bölümünde hasar oluştu.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Arnavutköy
        #haberler
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