DHA

Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy'e bağlı Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Akşam 19.50'de Karaburun Sahili'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sahilde bir kadının yarı çıplak halde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. DHA'nın haberine göre; 30'lu yaşlarda olan kadının uzun süre suda kaldığı ve dalgaların etkisi ile akşam saatlerinde cesedinin kıyıya vurduğu düşünülüyor.

Cansız bedeni Karaburun Sahiline vuran kadının bulunduğu alan, Jandarma ekiplerince çevrildi. Olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.