Arnavutköy'de yangın çıkan evde uyuşturucu bulundu - İSTANBUL

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Alınan bilgiye göre, dün Bolluca Mahallesi'ndeki bir evin bodrum katında çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri ile birlikte jeneratör odasına giren polis, evde Hint keneviri yetiştirildiğini gördü.Yapılan incelemede ayrı ayrı saksılar içerisinde 203 kök Hint Keneviri, aydınlatma sistemi, ısıtma ve sulama sistemi ele geçirildi.Bodrum katı kiraya verdiği tespit edilen Süleyman Mutlu Ö. gözaltına alındı. Daireyi kiralayan şüpheliyi yakalamak için çalışmanın sürdüğü bildirildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.