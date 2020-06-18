Arnavutköy'de yıldırım düşen ağaç yola devrildi - İSTANBUL

İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Arnavutköy'de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Birçok mahallede su baskınları yaşanırken, Fatih Mahallesi Dr. Hilmi Demirci Caddesi'ndeki bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu yola devrildi.Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiyesi ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere yardımı ile keserek kaldırdı.Ağacın devrilmesi nedeniyle caddede trafik akışı bir süre durdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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