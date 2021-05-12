Arnavutköy'deki cinayetin şüphelisi tutuklandı

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Nisan'da Hadımköy’de bir çiftlikteki ahırda 7 ayrı suç kaydı ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ayrıca yakalanmamak için de sahte kimlik kullandığı belirlenen Sertaç Yorga'nın (44) ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Cinayeti Yorga'nın yanında çoban olarak çalışan ve 4 bin lira alacağı olan Türkmenistanlı İkram S.'nin (34) işlediği tespit edildi.

Silivri’de başka bir çiftliğin ahırında yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.