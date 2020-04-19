Arnavutköy Karadenizliler Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine yardım

AA

Arnavutköy Karadenizliler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Dursun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçimlerini sürdürmekte zorlanan ailelere, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım kolilerini ulaştırıyor.

Dernek Başkanı Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelere tek tek ulaştıklarını belirterek, "Bu zor günlerde özellikle şehit ve gazi ailelerimiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşarak erzak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Kendisine gelen yardımları paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını anlatan Dursun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Derneğimize bağış yapan iş adamlarımız var. Şu süreçte insanlar birbirine yardım etmek için adeta seferber olmuş durumda. Ben de bize ulaşan yardımları, gıda kolisi yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum. Buradan kimse yanlış bir şey çıkarmasın. Ben bu ailelere ulaşıp bizzat sıkıntılarını dinlemek, yardımcı olabileceğim bir konu varsa yardımcı olmak için yapıyorum. Ayrıca vatandaşa bizzat kendim ulaşmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bunu severek ve isteyerek yapıyorum."

Bağış yapmak isteyen hayırseverleri, çalışmasına destek olmaya davet eden Dursun, "Derneğimiz vasıtasıyla yardımda bulunmak isteyen iş adamlarımızı da bu organizasyonumuza davet etmek istiyorum. Önümüz Ramazan ayı ve Arnavutköy'de birçok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza daha ulaşmamız gerekiyor. Yardımda bulunan tüm bağışçılarımıza derneğimiz adına çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.