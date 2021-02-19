Arnavutköy Kaymakamlığından Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliyesinin istendiği iddialarına ilişkin açıklama:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Arnavutköy Kaymakamlığından Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliyesinin istendiği iddialarına ilişkin açıklama:

Arnavutköy Kaymakamlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Kanal İstanbul'un geçtiği yerlerde çiftçilerin tahliyesi isteniyor" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Arnavutköy Kaymakamlığından Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliyesinin istendiği iddialarına ilişkin açıklama:
AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Kanal İstanbul'un geçtiği yerlerde çiftçilerin tahliyesi isteniyor" başlıklı haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

Arnavutköy'ün, 38 mahalle, 296 bin 709 nüfus ve 450,25 kilometrekare yüz ölçümüyle İstanbul'un 4'üncü büyük ilçesi olduğu belirtilen açıklamada, ilçe dahilinde çeşitli büyüklükteki alanlarda büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, insan, çevre ve hayvan sağlığına uygun olmayan, derme çatma ve ruhsatsız yapılardaki bu faaliyetler nedeniyle hayvanların birçoğunun gün içerisinde kontrolsüz ve başıboş olarak ilçe sokak ve caddelerinde dolaştırılmasının, hayvansal atıkların çevreye yayılması ve oluşan pis kokular nedeniyle insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

Şehir merkezinde meydana gelebilecek bulaşıcı hastalıklar, kemirici ve diğer zararlı haşeratların üremelerine engel olabilmek amacıyla bu faaliyetlerin her bakımdan kontrol altına alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "İstanbul'un bitkisel ve hayvansal üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan ilçemizde, özellikle merkez mahallelerimizde; çadır, derme çatma baraka, balkon ve giriş kat gibi sağlıksız ortamlarda hayvan besiciliği yapılması, hayvanların trafiğe başıboş ve kontrolsüz şekilde bırakılması gibi nedenlerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği olumsuz etkilenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 20 Ekim 2020 tarihli toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda; "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 246. Maddesi gereğince ilçemiz merkez mahallelerinde bulunan tüm ahır ve hayvan sahiplerine, verilecek uygun sürelerle hayvan ahırlarının tahliye edilmesi ve hayvanların ahır dışına çıkarılmaması" kararı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliyesi gereken ahırların tamamı, şehir yaşantısının hüküm sürdüğü ve yukarıda bahsedilen sorunlara sebep olan mahallelerimizdeki düzensiz yapı, tesis ve ahırlar olup, bunların hiçbiri Kanal İstanbul Projesi güzergahı ve rezerv alanı üzerinde değildir. Söz konusu haberlere konu olan mahallelerimizden Terkos Mahallesi ise Kanal İstanbul Projesi rezerv alanında bulunmayıp İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine göre koruma alanları içinde kalmaktadır ve yine aynı yönetmeliğin amir hükümlerince bu alanlar içerisinde entegre hayvancılık faaliyetleri yapılması yasaklanmıştır. Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen haberlerin tam aksine bu karar ile şehir merkezinde, sağlıksız ve düzensiz ortamlarda yapılan hayvancılık faaliyetlerinin, Kanal İstanbul Projesi güzergahı ve çevresindeki mahallelere taşınması için ahır ve havyan sahiplerimiz teşvik edilmiştir."

İlçedeki 69 bin 441 dekar alanda hububat ve yem bitkileri, 1260 dekar alanda sebze, 270 dekar alanda seracılık örtü altı üretim yapan 274 kayıtlı çiftçinin mevcut olduğu bildirilen açıklamada, çiftçilere 2020 yılı içerisinde 2.564.986.63 TL mazot, gübre, yem bitkileri ve sertifikalı tohum desteği verildiği aktarıldı.

Açıklamada, özellikle Kanal İstanbul Projesi güzergahındaki Ömerli, Hadımköy, Yassıören, Sazlıbosna, Çilingir, Dursunköy, Durusu, Hacımaşlı, Baklalı, Yeniköy, Tayakadın, Balaban, Yeşilbayır, Deliklikaya ve orman sınırlarına komşu olan mahallelerdeki 971 işletmede 16 bin 233 adet büyükbaş, 18 bin 835 adet küçükbaş, 3 bin 829 adet manda yetiştiriciliği yapıldığı kaydedildi.

İlçede gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetlerine 2.146.597.5 TL destekleme ödemesi yapıldığı belirtilen açıklamada, karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşların ve çevre sağlığının korunması, hayvanların sağlıksız ortamlar yerine daha sağlıklı, modern ve hijyen koşullarında yetiştirilmesi konusunda çiftçilere her türlü desteğin verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Netice itibarıyla bazı basın yayın organlarında yer alan 'Kanal İstanbul'un geçtiği yerlerde çiftçilerin tahliyesi isteniyor" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmayan, asılsız ve mesnetsiz haberler olarak değerlendirilmektedir." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME