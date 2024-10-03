Arnavutköy’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yanan binanın bitişiğinde bulunan binada oturanlar yangının kendi binalarına sıçramaması için hortumla yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü
Yangın, saat 18.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binanın bitişinde bulunan binada oturanlar, yangının kendi binalarına sıçramaması için hortumla yangına müdahale etti.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.