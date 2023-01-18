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Arnavutköy’de 87 yaşındaki kadının yeni evi anahtarını teslim aldığı gün yandı

Arnavutköy'te 87 yaşındaki Zeynep Gündüz'ün evi 2022 yılında trafik kazası sonucu zarar görerek kullanılmaz hale geldi. Belediye yetkilileri yaşlı kadına yeni bir ev yaptı. Gündüz'ün yeni taşındığı ev çıkan yangın sonucu kullanmaz hale geldi.

Arnavutköy’de 87 yaşındaki kadının yeni evi anahtarını teslim aldığı gün yandı
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İHA

Arnavutköy'te 2022 yılında otoyol kenarında bulunan gecekondu, trafik kazası sonucu zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Belediye yetkilileri gecekondu sahibi 87 yaşındaki Zeynep Gündüz için yeni bir ev yaptı. Yapımı tamamlanan ve Gündüz’ün eşyalarını yerleştirdiği yeni evi, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy Fatih Mahallesi’nde yaşayan Zeynep Gündüz’ün (87) yaşadığı gecekondu geçtiğimiz sene yol üzerinde gerçekleşen bir kaza sonrası bariyerlerin evin üzerine yıkılması nedeni ile zarar gördü. Zarar gören evde yaşayamayan yaşlı kadın için muhtarlık ve Arnavutköy Belediyesi harekete geçti. Hayırseverlerin yardımı ile zarar gören evin yanında yaşlı kadına ait olan arsaya bir ev yapıldı. Evin tüm eksikleri giderildi ve oturulmaya hazır hale getirilerek yaşlı kadına teslim edildi. Komşuların yardımı ile dün sabah saatlerinde ev içerisinde temizlik yapılırken eşyaların bir kısmı da eve getirildi. Yeni evine yerleşmek üzere olan Zeynep Gündüz üzücü bir olayla karşılaştı. Gündüz’ün yeni evinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

"YENİ EVDE OTURMAK NASİP OLMADI"

Mahalleli Yüksel Bilici; “Yolda bir kaza olmuştu bariyerler evin üzerine düşmüştü ve çatı çökmüştü. Muhtar ve belediye devreye girdiler sonrasında bu arsada onun olduğu için yeni bir ev yapıldı buraya. Mahallede kadınlar da yardım ediyorlar yemeğini, temizliğini falan yapıyorlar sürekli. Bu kış hava soğuk olduğu için yaşadığı evde gerçekten çok kötüydü buraya taşınmak istediler. Evi yerleştirmişler temizlemişler 1 saat geçmeden yangın çıkmış. Ev bugün daha yeni yerleştirildi mahallenin halkı yardım etti. Yangının nasıl çıktığını anlamadık biz. Yeni evde oturmak nasip olmadı” ifadeleri kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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