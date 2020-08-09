İHA

Yangın, saat 18.00 sıralarında 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir aile 4 katlı binanın çatı katında mangal yaktı.

İHA'nın haberine göre, rüzgar nedeniyle mangaldan savrulan küller çatının belirli noktalarını tutuşturmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün çatı katını sararken, yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında alev alev yanan çatı itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan çatı mangal yakan aile ise sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çatısı yanan binadaki bazı sakinlerinin ise duygulandığı görüldü.