Arnavutköy´de kaçak göçmen operasyonu! 0:00 / 0:00

DHA

Haraççılar Mahallesi´ndeki adreste 25 Mart Cuma günü 20 Bangladeş, 42 Afganistan, 4 Pakistan, 2 Sudan, 2 Afrika ve 3 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 73 yabancı uyruklu göçmen yakalanmıştı. Ekipler, organizatörlük yapan kamyonun sahibi A.K. ile sürücüsünün H.D. olduğunu ve kamyona eşlik eden otomobil sürücüsünün E.V. olduğunu tespit etti. Şüpheliler geçen Cuma gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.V.´nin 4 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan kaydının olduğu ve bir göçmen kaçakçılığı suçundan ise aranmasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve H.D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, E.V. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmenlerin ise sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.