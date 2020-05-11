Arnavutluk Cumhurbaşkanı, Türkiye-Arnavutluk askeri iş birliği anlaşmasını onayladı

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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkemizin Silahlı Kuvvetlerine doğrudan katkısıyla Arnavutluk Cumhuriyeti ile istikrarlı ilişkileri destekleme iradesini yansıtmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Arnavutluk Bakanlar Kurulu ile Türkiye Hükümeti arasında imzalanan mali ve askeri iş birliği anlaşması ile mali yardıma ilişkin uygulama protokolü", 23 Nisan'da Arnavutluk Meclisi tarafından onaylanmıştı.

Yasa, resmi gazetede yayımlanmasından 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Arnavutluk Bakanlar Kuruluna göre, mali yardım protokol anlaşması, Arnavutluk'un Türkiye Cumhuriyeti ile istikrarlı iş birliği ve dostluğu çerçevesinde askeri iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla teklif edilip imzalandı.

İş birliği anlaşması, birkaç yılda tahsis edilecek mali yardımın sağlanmasına ilişkin ilkeleri ortaya koymayı ve özellikle Türkiye'den mümkünse yüzde 100 yerli üretim yapan firmalardan, askeri amaçlarla mal ve hizmet alımını da amaçlıyor.

Uygulama protokolü, Türkiye'nin iç kanunlarıyla yıllık bütçesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından Arnavutluk Bakanlar Kuruluna tahsis edilecek mali yardımın uygulama ilkelerini oluşturmayı hedeflemektedir.

Anlaşma ve protokol, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka tarafından 6 Eylül 2019'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından 11 Kasım 2019'da Ankara'da imzalandı.

Türkiye ile Arnavutluk'un savunma bakanlıkları arasında Şubat 2020'de de Savunma İş Birliği Planı imzalandı.

,Dzihat Aliju