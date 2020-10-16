Arnavutluk’ta maske takmayan milletvekillerine cezai işlem uygulandı - TİRAN

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Arnavutluk meclisi önünde bekleyen bir grup emniyet mensubunun, maske takmayan milletvekillerine cezai işlem uyguladığı görüldü.Bu kapsamda, meclis çıkışında maske takmayan 3 milletvekili çıkışta polisleri görünce yanlarında bulundurdukları maskeyi takmaya çalıştı.Buna rağmen, milletvekilleri Florenc Spaho, Alban Zeneli ve Kujtim Gjuzi verilen cezadan kurtulamadı.Arnavutluk'ta şu ana kadar toplam 16 bin 212 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Bunlardan toplam 439 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 864 kişi de iyileşti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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