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Arnavutluk’ta maske takmayan milletvekillerine cezai işlem uygulandı - TİRAN

Arnavutluk’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle açık alanlarda da maske takma zorunluluğunun 15 Ekim’den itibaren yürürlüğe girmesinin ardından bazı milletvekillerine cezai işlem uygulandı.

Arnavutluk’ta maske takmayan milletvekillerine cezai işlem uygulandı - TİRAN
AA

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Arnavutluk meclisi önünde bekleyen bir grup emniyet mensubunun, maske takmayan milletvekillerine cezai işlem uyguladığı görüldü.Bu kapsamda, meclis çıkışında maske takmayan 3 milletvekili çıkışta polisleri görünce yanlarında bulundurdukları maskeyi takmaya çalıştı.Buna rağmen, milletvekilleri Florenc Spaho, Alban Zeneli ve Kujtim Gjuzi verilen cezadan kurtulamadı.Arnavutluk'ta şu ana kadar toplam 16 bin 212 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Bunlardan toplam 439 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 864 kişi de iyileşti.

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