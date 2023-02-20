Galatasaray'ın Zakharyan'ın bonservisini Zaniolo'da olduğu gibi uzun süreli bir ödeme planıyla almak istediği de belirtildi. Zaniolo için Roma'ya 15 milyon Euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, bu meblağı beş eşit takside bölmüş ve 5 yıllık süreye yaymıştı.