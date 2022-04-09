Arsenal, Premier Lig'in 32. haftasında Brighton & Hove Albion'ı konuk etti.

Maçta gol perdesi 28. dakikada açıldı: Leandro Trossard, Brighton'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk 45 dakika konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelede dakikalar 66'yı gösterirken ilk golün hazırlayıcısı olan Enock Mwepu bu kez kendisi sahne aldı ve fark 2'ye çıktı.

Arsenal 89'da Ödegaard'ın golüyle umutlansa da kalan dakikalarda rakip fileleri havalandıramayınca kazanan konuk ekip oldu.

Son dört maçta üçüncü yenilgisini alan Arsenal haftayı 54 puanla tamamlarken Brighton & Hove Albion ise puanını 37'ye yükseltti.