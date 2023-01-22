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Tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yapan Arsenal, Manchester United'ı konuk etti.

Gol perdesi 17. dakikada açıldı. Kaleye uzak mesafeden sert bir vuruş yapan Rashford harika bir golle Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.

Arsenal'de Eddie Nketiah'ın bu gole yanıtı gecikmedi ve skor 24'te 1-1'e geldi.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

Arsenal'de 53. dakikada bu kez Bukayo Saka sahne aldı ve uzaktan harika bir golle Arsenal'i öne geçirdi.

Bu kez Manchester United'ın yanıtı gecikmedi ve Lisandro Martinez 59'da skora dengeyi getirdi.

Son dakikalar oynanırken sol kanattan gelişen atakta topu bir anda önünde bulan Nketiah kendisinin iki Arsenal'in üçüncü golünü kaydetti ve takımını galibiyete taşıdı: 3-2.

Arsenal bu sonucun ardından puanını 50'ye yükseltip liderliğini sürdürürken Manchester United ise haftayı 39 puanla noktaladı.